İstanbul-İzmir otobanının Balıkesir etabı havadan böyle görüntülendi

Balıkesir’e 3 noktadan giriş ve çıkış verilmesi planlanan otoyolun son hali havadan görüntülenirken, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yolun son durumu ile ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden birisi olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, “Bu proje Osmangazi Köprüsü ile başlıyor ve İzmir’e kadar uzanıyor. Yolun Bursa’ya kadar olan kısmı açıldı. Şimdi ise, Bursa Balıkesir ve Balıkesir İzmir etaplarında yoğun bir çalışma var. Bu çalışma bittiği zaman Balıkesir bir odak şehir haline geliyor. Proje bittiğinde buradan da İzmir’e 1 saatte gidilebilecek. ‘Yol medeniyettir’ diyor Cumhurbaşkanımız. Bu otoyol sayesinde Balıkesir gittikçe cazibe merkezi haline gelmeye başladı. İstanbul’da ki sanayi tesisleri Balıkesir OSB’den yer satın almaya başladı. Şuan organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. 115 civarında OSB’de fabrikamız var. Bu alanı büyüterek 150 fabrikanın daha gelmesini bekliyoruz. 10 milyar dolarlık bir yatırım bu. Bu proje devlet ile özel sektörün birleşmesi ile yapılıyor. Özel sektör yap-işlet-devret modeli ile bu projeyi yapıyor. Özel sektörümüz güçlü ve devletimize güveniyor. Bu otoyolu yapıp işleterek bunun parasını da karşılamış olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, otoyol projesinin Kuyualan mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra proje ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Demiraslan, “Projenin yüzde 88 olarak fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Kuyualan viyadüğü gibi 36 adet viyadük planlandı. 17 viyadük tamamlandı, diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yol medeniyettir, yol önemlidir. Balıkesir’in gelişmesi anlamında bu projenin öneminin farkındayız. İzmir-İstanbul arasındaki 8 saatlik süre bu otoyolun tamamlanması ile birlikte 4 saate inecek. Mesafeler kısalacak. Bu projede büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, en alt kademede çalışan işçimizden bakanlarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz. Bu proje tamamlandığında Balıkesir’e büyük bir katkısı olacak. Görüldüğü üzere çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. İnşallah 2018’de proje tamamlanacak” dedi.

Öte yandan, 10 milyar 51 milyon 882 bin liraya malolan otoyolun tamamlanması ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.

Havadan görüntülenen otoyol, projenin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Bahadır Demirçeviren – Taşkın Sarıca