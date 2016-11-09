İstanbul kışa hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış aylarını sorunsuz aşmak ve kent hayatını olağan seyrinde devam ettirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İBB Facia Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM), İBB yetkililerinin ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı değer biçme toplantısı yapıldı. Toplantıda muhtemel baskı kış koşulları için alınacak önlemler ve yapılacak müdahaleler hakkında farklı alanlara yönlendirilmiş bilgiler verildi. Hazırlıkları tamamlanan planlar ve yapılacak etkinlikler sunum yapılarak görsellerle desteklendi.

Sokak hayvanları ve sokakta yaşamış vatandaşlar için barınma noktaları

Toplantıda konuşan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapılan hazırlıklardan ve kış mevsiminde çalışmalardan bahsederek, “Tabii ki kışın her yıl öbür bir şekilde geleceği beklentisi içerisindeyiz, lakin bu yıl de bir kış beklentimiz var. Bunu natürel oysa Allah bilir, lakin biz bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Geçmiş yıllarda 150 bin ton civarında tuzlu tüketimi mevcutken, bu yıl bizim stoklarımızda 250 bin ton tuzumuz mevcut. bunun dışında kış mevsiminde karşılaştığımız en kayda değer problemlerimizden bir tanesine, sokak hayvanları. Onunla ilgili de bizim Sağlık Durumu Hizmetleri Dairemiz ve Takviye Hizmetleri Dairemiz gereken önlemleri alıyorlar. bunun dışında sokakta barınmaya çalışan vatandaşlarımızla ilgili keza Anadolu yakasında, hem de Avrupa yakasında iki bölgeyi onlara barınak olarak seçtik. Onların huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için de, keza sıhhat problemlerini çözmek, ayrıca de bakımlı yaşayabilmelerini temin etmek için de iki noktada onlara mekan oluşturduk” dedi.

İstanbul’da 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi

Genel Sekreter Baraçlı’nın konuşmasının arkasından yapılan sunumla hazırlıklar ve yapılacak incelemeler görsellerle ve rakamlarla desteklendi. Yapılan sunumda, kışla çaba kapsamında 43 kritik noktaya BEUS (Buzlanma Erken Dikkat Sistemi) kurulduğu açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS’un hazırlanmış ışık halkası getirildiği ve sistemin trafik denetim kameralarıyla desteklendiği belirtildi.

Toplantıda verilen bilgilere kadar, kışla mücadele çalışmaları AKOM’da yürütülecek ve kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve albenili muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazırlanmış bekletilecek.



Hüseyin Coşkun – Murat Horoz

