İstanbul Maratonundan renkli görüntüler

42K, 15K ve 10K kategorilerinin gerisinde start alan Kahramanlar Koşusu, eski adıyla Irk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Genç, yaşlı binlerce kişinin katıldığı organizasyonda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve tişörtlerle 15 Temmuz Şehitleri için koştu. Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, çeşitli il ve ilçelerden de binlerce birey önemli organizasyon adına İstanbul’a geldi.

Geçen yılki maratonda tanışan çift, anılarını ölümsüzleştirdi

Önemli organizasyonda, garip görüntüler de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılki koşuda tanışan Elif ve Onur isimli çift, bu yıl evlilik kararı aldı ve tanıştıkları İstanbul Maratonu’na gelin ve damatlıklarıyla katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç çift, “Biz bu hafta evleniyoruz gerçekten. Burada tanışmıştık. Geçen seneki maratonda tanıştık. Bu yıl evlenmeye karar verdik ve hatıra olsun diye böyle bir şey yapalım dedik. Bugün de koşuyoruz. Bu anı ölümsüzleştirmek istedik” diye konuştu.

İnebolu Belediyesi’nde köprü üstünde acayip misafir etme

İnebolu Belediyesi ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ayrı bir gösteriye imza attı. Yöresel kıyafetler giyen İnebolulu ekip, köprü üzerinde herkesin meraklı gözleri arasında yöresel oyunlarını sergiledi. İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner yaptığı açıklamada, “İstiklal Madalyalı tek ilçeyiz. 600 kilometreden böyle güzel ve manalı bir programa geldik. Biz İnebolumuz için geldik ve bütün etkinliklerimizi duyurmak için geldik” dedi.

Kaan Ülker