İstanbul metrosunda Anneler Günü sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Hacıosman-Yenikapı Metro hattında sefer yapan metro, Anneler Günü’ne özel olarak süslendi. “Metroya Anne Eli Değerse” kampanyası adı aşağı otantik süslemelerle Anneler Günü ambiyansı yaşatıldı. Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya’nın oynadığı anne karakteri, sefer yapan trende ve istasyonlarda küçük skeçlerle Anneler Günü sıra dışı bir etkinliğe dönüştürüldü.

Önce trenin kaptan mevkiinde temizleme yapan, sonra oğluna dikkat, daha ardından ise istasyonlardaki sarı çizgi uyarısını yapan, yolculara anons geçen anne ve duraklardaki annelerin her gün duyduğumuz sözlerinin yer aldığı afişler, metroyu kullanan vatandaşlar tarafından hayret, heyecan ve tebessümle karşılandı. Anneler Günü etkinliğini beğenen yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul yetkililerine teşekkür edip, cep telefonlarıyla bu görüntüleri kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, cennetin annelerin ayaklarının aşağı olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu belirtti. Çekirdek aile olgusunun yerine büyükannelerin de içinde olduğu büyük ailelerin gençler için, gelecek için paha biçilmez olduğunu vurgulayan Kutlu, geleneklerde olduğu gibi büyük aile tablosunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Kutlu, “Metroya Anne Eli Değerse” kampanyasında anne karakterini canlandıran meşhur tiyatrocu Esin Karakaya’ya teşekkür ederek, tüm anneler adına çiçek ibraz etti.