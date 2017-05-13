İstanbul şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık’ı uğurladı

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşın operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık’ın (32) naaşı, Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin gerisinde uçakla Atatürk Havaalanı’na getirildi. Buradan askeri cenaze aracı ile Hadımköy’deki Merkez Camii’ne getirilen şehidin cenazesini babası Cengiz ve annesi Hatice Işık ile askeri görevliler karşıladı. Yakınları ve sevenleri gözyaşı dökerken, törene şehidin yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Bahri Şamat’ın kıldırdığı cenaze namazının ardındaki bir zaman top arabasında taşınan şehit Işık’ın naaşı, Hadımköy Şehitliği’nde toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Asilzade, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenk gönderdi.

Alper Korkmaz