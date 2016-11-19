İstanbul Tahkim Merkezine İlişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı

Başbakan Binali Şimşek’ın imzasıyla yayımlanan ISTAC genelgesine tarafından, ulus kurum ve kuruluşları, vakit ve para tasarrufu sağlanması ve uyuşmazlıkların etkili, objektif, esnek ve rahat bir biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesi için taraf oldukları ulusal ve milletlerarası sözleşmeleri söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi suretiyle akdedecek. 6570 sayılı kanunla kurulan ISTAC, milli ve milletlerarası davaları çözümlemenin yanı sıra ulus kurum ve kuruluşları dahil bütün taraflara tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti de verecek. Uyuşmazlıklar bilirkişi kişilerce etkin şekilde, nesnel, esnek ve gizlilik içinde çözümlenmesi nedeniyle milletler arası standartlarda hizmete olanak veren bu kurallar çerçevesinde davaların kısa sürede ve eksik masrafla sonuçlandırılacak. ISTAC tahkim kuralları çerçevesinde verilen hakem kararlarının kamu kurum ve kuruluşları dahil bütün taraflara suçlama hizmeti sunacak ve söz konusu hakem kararlarının temyiz yoluna başvurulmaksızın mahkeme kararları gibi icra edilme özelliği bulunacak.