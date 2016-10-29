Ana Sayfa   >   Genel   >   İstanbul Valiliğinde bayramlaşma

İstanbul Valiliğinde bayramlaşma

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 12:06
istanbul-valiliginde-bayramlasma

Benzer Konular

cumhuriyet-bebegine-cumhuriyet-altini
Cumhuriyet bebeğine Cumhuriyet altını
bazi-yollar-trafige-kapatilacak
Bazı yollar trafiğe kapatılacak
tskdan-195-personel-daha-ihrac-edildi
TSKdan 195 personel daha ihraç edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul İl Güvenlik Müdürü Mustafa Gayretli ile birlikte çoğu ülkenin konsolosları ve Türkiye’de yer alan tanıdık olmayan görev temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardındaki Devlete Ait Geçit Töreni için Vatan Caddesi’ne geçti. 

Tugay Saday

Bilim Teknoloji dünya Hava Durumu istanbul valiliği Moda

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet