İstanbul Valiliğinde bayramlaşma

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul İl Güvenlik Müdürü Mustafa Gayretli ile birlikte çoğu ülkenin konsolosları ve Türkiye’de yer alan tanıdık olmayan görev temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardındaki Devlete Ait Geçit Töreni için Vatan Caddesi’ne geçti.

Tugay Saday