İstanbul yolu Ayaş bağlantı kavşağı açıldı
ANKARA (AA) – İstanbul yolu trafiğini rahatlatacak Ayaş bağlantı kavşağı hizmete açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul yolunu kullanan Başkentlilere ulaşım kolaylığı sağlayacak Ayaş bağlantı kavşağının yapımı tamamlandı.
Hizmete giren kavşak sayesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Cengiz Aytmatov Caddesi'ne ulaşımın kolaylaşacağı, Sincan, Etimesgut, Beypazarı ve Nallıhan istikametine giden sürücülerin için trafik akışının rahatlayacağı belirtildi.
Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, Başkent genelinde trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif yol ve kavşak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
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