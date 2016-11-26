İstanbul zabıtası öğretmenleri unutmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy İbrahim Öktem İlkokulu, Çatalca İstanbul Ticaret Ortaokulu, Büyükçekmece Memurdan Hediye Ortaokulu ve mezunları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, öğretmenleri bu özel günlerinde tebrik ettiler.

Çocuklara eğitim vermenin yanına bir ulusun sosyal, kültürel ve hesaplı anlamda ayakta kalmasını sağlayarak neredeyse birer kilit taşı görevini üstlenen öğretmenleri unutmayan Zabıta ekiplerini karşılarında gören öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen cana yakın ve sıcak sohbetlerin gerisinde sınıfları dolaşan Zabıtalar, İBB Kültür A.Ş. tarafından basımı gerçekleştirilen, yazarlığını Akif Kuruçay’ın yaptığı “İstanbul’un Yüz İlim ve Fikir Adamı” kitabını öğrencilere armağan ederek başarı dilediler.