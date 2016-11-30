İstanbula kar ne zaman gelecek! Beklenen kar başladı mı?

Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yurtta havalar azar azar daha da soğudu. Meteoroloji’den günler öncesinden uyarısını vermişti. Peki İstanbul’da kar yağışı başladı mı? Kar ne süre yağacak? Kar çilesini çekmek istemiyorsanız işte merak edilen tüm ayrıntı haberimizde…

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI? KAR NE SÜRE YAĞACAK

Kar yağışının başlayacağı tarih İstanbul’da merakla bekleniyor. Yağışların başlamasıyla birlikte şehrin akışında yaşanacak problemler endişeyle beklenirken, öğrencilerin kar tatili merakı her sene olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının 27 Kasım Pazar günü başlayacağı, 29 Kasım Salı günü ise kuzeybatıdan gelecek olan soğuk havanın, vatandaşları ikinci bir etkiye daha maruz bırakacağı aktarıldı. İstanbul’daki kar yağışının ise 30 Kasım Çarşamba günü yağmurla karmakarışık olacağı bildirildi.

İstanbul’da kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadar yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen tatbikat yaptı.

Marmara Bölgesi için yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tabi Yol Bakım ve Yenileme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Felaket Koordinasyon Merkezi kadar düzenlenen tatbikata yaklaşık bin 500 personel ve 654 kar küreme arabulucu katıldı. Tatbikat öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “7 bin personelle İstanbul’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gerçekleşen yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Vaktiyle karşılaşmış olduğumuz su baskınlarını bu sene görmedik. Önümüzdeki günlerde de aldığımız tedbirlerle sorun yaşamayacağız’’ diye konuştu.

Vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyaran Baraçlı, “1345 aracımızla kış çalışmalarında etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 145 tane kar küreme aracımız var. Vatandaşlarımızın da aldığımız tedbirlerin yanı sıra kendi önlemlerini almalarını bekliyoruz. Kış lastiklerini de araçlarına takmalarını bekliyoruz. Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırabilecek tedbirleri almaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kışta kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. 43 noktada buz önleme sistemimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız çabuk bir şekilde devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu’da toplanan ekipler kar yağışı ardından negatif yaşanabilecek bölgelere hareket etti. Harekete geçen ekiplerin sorumlu olduğu bölgeleri denetim ederek nöbetlerine devam edeceği öğrenildi.

Trakya’ya ilk kar düştü

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabahtan düştü. Kırklareli’nin Kofçaz İlçesi’nde, sabahleyin saatlerinde etkin olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Bulgaristan’a sınır konumunda bulunan Kırklareli Kofçaz İlçesi, mevsiminin ilk karı ile tanıştı. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava etkisini, Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere kadar, hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında seyrettiği alan de gün içerisinde ara sıra kar yağışının her tarafta etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Bakan Eroğlu’ndan ‘kar’ uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, harita üzerinden önümüzdeki haftanın meteorolojik durumu hakkında bilgi vererek, “Özellikle Çarşamba günü az çok Türkiye’yi kar kaplıyor” dedi.

Çarşamba günü tüm yurtta kar beklendiğini açıklayan Bakan Eroğlu, “Yağmur yağış geliyor, belki yarın kar gelir. Batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta illaki salı, çarşambadan itibaren Türkiye’yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege’den başladı. Pazartesiden itibaren Afyon’a dürüst geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba az çok Türkiye’nin doğu kısmını da kaplıyor. Perşembe, cuma öbür hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Yalnızca Ege Bölgesi’nde kalıyor, yani az çok kar yağışları da başlayacak. İnşallah bahtı açık olur, verimli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar iyice yağış, bugün en batıdan başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba bilhassa çarşamba günü az çok Türkiye’yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da başlıyor” diye konuştu.