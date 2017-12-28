İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara hava durumu)
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
EDIRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TEKIRDAG °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
DENIZLI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUGLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MERSIN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SINOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RIZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AGRI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDIN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?
İstnabul’da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul’da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.
YILBAŞINDA ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara’da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji’nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.
İZMİR’DE HAVA DURUMU
İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.
DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU
Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.
ANTALYA’DA HAVA DURUMU
Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.
-
İşçi işveren anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
-
Fuat Uğur: Teröristbaşı Gülen din değiştirmeye karar verdi
-
Güler Sabancı: “Önümüzde üç önemli fırsat var: teknoloji, dijitalleşme, eğitim!”
-
İstanbul Valisi’nden yılbaşı önlemlerine ilişkin flaş açıklama
-
Kimseye aldırmadan soydular
-
4 ilde DEAŞ operasyonu: 60 gözaltı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.