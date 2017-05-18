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İstanbul’da bayram tatili E-5’i durma noktasına getirdi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı devlete ait tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen İstanbulluların bir bölümü, 3 günlük tatili değer biçmek üzere şehir halkı dışına çıkmak için akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıktı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:10

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı devlete ait tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen İstanbulluların bir bölümü, 3 günlük tatili değer biçmek üzere şehir halkı dışına çıkmak için akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıktı. Mesai saatinin bitiminde yaşanan rutin trafiğin üzerine tatil trafiği de eklenince, İstanbul’da bir takım yollarda trafik akışı durma noktasına geldi. E-5’in Ankara istikametinde yoğun trafik oluşurken, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy arasında çekilen görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 

Hüseyin Coşkun – Murat Delice



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