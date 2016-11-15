İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılan yazılmış açıklamada, “18-21 Kasım 2016 tarihleri aralarında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan NATO PA 62. Genel Kurulu münasebetiyle 16 Kasım 2016 Çarşamba gününden itibaren 21 Kasım 2016 Pazartesi günü tedbirler sona erene dek trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağı belirtilmiştir.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

Silahşör Caddesi; Gökkuşağı Cadde kesişiminden itibaren Bomonti Hilton istikametine, Dere Sokak,Ortakır Cadde,Yeniyol 1 Sokak,Öz Konak Cadde, Bomonti Arkası Sokak, Birahane Sokak, Duçi Cadde.

Alternatif güzergahlar :

İncirli Deresi Caddesi,Akay Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Sıra Cevizler Caddesi, Gökkuşağı Cadde, Rahatlık Cadde” denildi.