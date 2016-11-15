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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılmış açıklamada, “18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan NATO PA 62.

15 Kasım 2016 Salı, 19:30
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılmış açıklamada, “18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan NATO PA 62. Genel Kurulu münasebetiyle 16 Kasım 2016 Çarşamba gününden itibaren 21 Kasım 2016 Pazartesi günü tedbirler sona erene dek trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

Silahşör Caddesi; Gökkuşağı Cadde kesişiminden itibaren Bomonti Hilton istikametine, Akarsu Cadde,Ortakır Sokak,Yeniyol 1 Cadde,Öz Konak Cadde, Bomonti Arkası Cadde, Meyhane Cadde, Duçi Sokak.

Alternatif güzergahlar :
İncirli Deresi Caddesi,Akay Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Sıra Cevizler Caddesi, Gökkuşağı Cadde, Refah Cadde” denildi.

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