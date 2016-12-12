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İstanbulda beklenen kar uçuşlarda iptalleri getirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMİ) kadar alınan kapasite düşürme kararı sebebiyle bütün havayolu şirketleri uçuşlarının yüzde 5’ini azaltacak.

12 Aralık 2016 Pazartesi, 23:33
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMİ) kadar alınan kapasite düşürme kararı sebebiyle bütün havayolu şirketleri uçuşlarının yüzde 5’ini azaltacak. Alınan kapasite azaltma kararı nedeniyle Atatürk Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Baş Müdürü Timur Alp Bayrak yazılmış bir izah etme yaptı. Yarın saat 15.00 ile 06.00 arasında kapasite azaltmasının olacağını açıklayan Sancak, “Yurdun kayıtlı bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 13.12.2016 saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri aralarında Atatürk Havaalanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını peşine düşüp takip etmeleri tavsiye olunur” dedi.  

Tuncer Cengiz

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