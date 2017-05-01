İstanbul’da bu yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Taksim Meydanı’na meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan emniyet önlemleri zarfında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başkandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet Caddesi’nden Taksim Meydanı’na meydana çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Meydana geçişleri kontrollü bir şekilde izin verildiği görüldü.

Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor.

Bakırköy’de yollar trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy’de yollar trafiğe kapatıldı.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. E-5’ten Bakırköy meydanına antre, İncirli Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı trafiğe kapatıldı. Sabahleyin Bakırköy’e gitmeye çalışan sürücüler de yolların kapandığını görür görmez hayret yaşadı. Polisin Bakıröy çevresindeki emniyet önlemleri sürüyor.