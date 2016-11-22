İstanbulda bu yollara dikkat!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılmış açıklamada Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi’nde 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak 32’nci İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Hesaplı ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adaletli Baba Kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, cereyan Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek. Gümüş Caddesi Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağına değin çift yönü olan kapatılacak, akıntı Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek. Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adaletli Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesine dek çift yönü olan kapatılacak, akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesine dek kapatılacak, akım Bayıldım Caddesine yönlendirilecektir.”