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İstanbulda gece saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul’da gece saatlerinde etkin olan sis trafikte seyir halinde olan sürücülere şiddet anlar yaşattı.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 08:41
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İstanbul’da gece saatlerinde etkin olan sis trafikte seyir halinde olan sürücülere şiddet anlar yaşattı. Avrupa Yakası’nda etkili olan sis manzara mesafesini düşürürken sürücülerin sis lambalarını yakarak trafikte ilerlemeye çalıştığı görüldü. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanan sürücüler sis içerisinde kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Oğuzcan Yazan

15 temmuz şehitler köprüsü haber haberler istanbulda sis

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