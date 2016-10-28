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İstanbulda İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

İDO yaptığı açıklamada, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi – Bandirma Süratli Araba Vapuru, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deni.

28 Ekim 2016 Cuma, 07:55
istanbulda-ido-ve-budo-seferlerine-firtina-engeli

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İDO yaptığı açıklamada, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi – Bandirma Süratli Araba Vapuru, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü ve 12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamada ise: 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08:00 İstanbul(Kabataş) – Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya), 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi. 

Murat Solak

İdo işletmeleri Sabah thy ticaret rehberi

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