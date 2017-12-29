İstanbul’da kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı

Kaza, saat 06:30 sıralarında E5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine gitmekte olan Zeynel Akman yönetimindeki 16 NPM 75 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen kamyonet sürücüsü Zeynel Akman kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Zeynel Akman’ın kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza sonrası E5 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinç yardımıyla kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza yapan kamyonetin kasasında yoğurt olduğu öğrenildi.