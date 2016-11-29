İstanbulda kar alarmı

Marmara Bölgesi için yapılan kar yağışı uyarısı ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tabi Yol Bakım ve Yenileme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Facia Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen tatbikata yaklaşık bin 500 personel ve 654 kar küreme arabulucu katıldı. Tatbikat öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “7 bin personelle İstanbul’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gerçekleşen yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Vaktiyle karşılaşmış olduğumuz su baskınlarını bu yıl görmedik. Önümüzdeki günlerde de aldığımız tedbirlerle sorun yaşamayacağız’’ diye konuştu.

Vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyaran Baraçlı, “1345 aracımızla kış çalışmalarında etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. Takriben 145 tane kar küreme aracımız var. Vatandaşlarımızın da aldığımız tedbirlerin yanı sıra kendi önlemlerini almalarını bekliyoruz. Kış lastiklerini de araçlarına takmalarını bekliyoruz. Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırabilecek tedbirleri almaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kışta kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. 43 noktada buz önleme sistemimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu’da toplanan ekipler kar yağışı ardından negatif yaşanabilecek bölgelere hareket etti. Harekete geçen ekiplerin sorumlu olduğu bölgeleri denetim ederek nöbetlerine devam edeceği öğrenildi.

Oğuzcan Yazan

