İstanbulda kar ne zaman yağacak? Yarın hava durumu nasıl?

Havaların aşırı soğumasıyla birlikte İstanbullular kar ne zaman yağacak sorusuna cevap aramaya başlayacak. İstanbul’da ilgiyle beklenen kar yağışı ne süre başlayacak. İstanbul salı gününden itibaren buz tutacak.

Uyarı: İstanbul’a kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı gününden itibaren havaların soğuyacağını ve bir çok bölgede kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Soğuk hava yönünü batıya çeviriyor, salı gününden itibaren İstanbul’a kar geliyor. Hafta ortasından itibaren soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına alacak. Kuzey ve Doğu kesimlerde ise kar yağışı ve tipi devam edecek.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİN ÇABUK GEÇMESİ BEKLENİYOR

Güneş, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde hissedilir derecede artmasını beklediklerini belirterek, “Türkiye genelinde 10 derecelere değin düşen sıcaklıklar, 20 derecelere kadar çıkacak” dedi.

SALI KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Ülke geneli salı günü parçalı ve fazla bulutlu, Van, Sızı ve Iğdır dıştan yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan öteki yerlerde karla karmakarışık yağmur ve kar biçiminde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İL İL YURTTA HAVA DURUMU

5 JURNAL HARİTALI HAVA DURUMU

MARMARA

Eksik bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahleyin ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Eksik bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahtan ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahleyin ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve eksik bulutlu geçeceği varsayım ediliyor. Bu sabahtan ve gece saatlerinde alan genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve eksik bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahtan ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve fazla bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karmakarışık yağmur ve kar biçiminde olması beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı kesiminde kaslı yağmur ve sağanak, Giresun, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabahleyin ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve eksik bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin fazla bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Eksik bulutlu ve açık geçeceği varsayım ediliyor.