İstanbulda kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde bir anda bastıran kar yağışının mesai çıkış saatine denk gelmesiyle trafik yoğunluğu bir kat daha arttı. Bir Anda bastıran kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu İBB verilerine kadar yüzdem 80’lere ulaştı. İstanbul’un esas halterlerinde yağan kar yağışıyla birlikte trafik yaklaşık olarak durma noktasına geldi.

Selim Bayraktar