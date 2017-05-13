İstanbul’da “Karadeniz Rüzgarı” esiyor

İstanbul Karadenizliler Derneği göre bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Kültür ve Sanat Festivali”, Çağlayan Meydanı’nda başladı. Karadeniz kültürüne has imgelerle donatılan alandaki festivalin açılışına çok sayıda yurttaş katıldı. ‘’Samimiyeti ve Coşkusu ile Tüm Karadeniz İstanbul’da’’ başlığı aşağı düzenlenen festivalin 10 gün süreceği belirtildi. Festival boyunca İsmail Türüt, Hülya Polat, Cimilli İbo ve Resul Dindar gibi Karadeniz’in kayda değer sanatçılarının konserler vererek vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

Festivalin başlangıç konuşmasını yapan İstanbul Karadenizliler Derneği (İSKARDER) Başkanı Ahmet Balcı, “Biz bu alanı almaya çıktığımızda cümbür cemaat inandı ve güvendi. Bizim şahsımızda sizlere güvendiler ve inandılar. Bu alanda o kadar bir eğleneceğiz fakat, öyle bir kültür alanına dönüştüreceğiz fakat inşallah bu alanın adı bundan sonradan samimiyet ve heyecan alanı olacak. Bütün Türkiye tek bayrak aşağı eğlenerek hoş vakit geçireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan başlangıç konuşmalarının peşinde kurdele kesilerek festivalin açılışı gerçekleştirildi. Açılın ardından Çağlayan Meydanı’nı dolduran vatandaşlar Sahil Yılmaz’ın şarkılarına eşlik ederek neşelendirici dakikalar yaşadı. Vatandaşlar, 10 gün sürecek olan karnaval boyunca kurulan stantları gezerek Karadeniz kültürüyle tanışma fırsatı bulacak.

Oğuzcan Yazar



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