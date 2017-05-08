İstanbul’da sağanak bekleniyor| 8 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Bingöl, Muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği varsayım ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 8 derece artacak, öteki yerlerde manâlı bir değiştirme olmayacak. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli kasırga (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer fazla bulutlu, öğleden daha sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel elde etmek üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı yer yer fazla bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra lokal almak üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonradan kısa süreli ve yerel almak üzere sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı yer yer fazla bulutlu, öğle saatlerinden sonradan yerel edinmek üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve yer yer fazla bulutlu, lokal elde etmek üzere sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel elde etmek üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden sonra kesik kesik sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, gidip gelen sağanak ve yer yer gök şamatacı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25