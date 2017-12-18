İstanbul’da sağanak yağış etkisini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağmur İstanbul’da etkisini akşam saatlerinde arttırdı. İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ana arter ve yol kenarlarında nedeniyle su birikintileri oluşurken akşam saatlerinde evlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu; bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda bulunan aydınlatma ışıklarına yağmurun şiddeti yansıdı.

Ufuk Kıvık – Doğan Can Cesur – İsmail Bulut