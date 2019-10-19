“İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, ahlakını bozuyor”

GAZİANTEP (AA) – İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Devlet sanayicinin İstanbul'da binasını, arsasını 49 yıllığına versin, 'Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer.' desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu'ya gitme gerekliliğini birçok arkadaşımız gözden geçiriyor." ifadelerini kullandı.

İSO'nun, geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, Şanlıurfa'nın ardından Gaziantep'e geçerek, bölge sanayicileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda kentin iş adamları ile buluşan İSO heyeti, şehirdeki yatırım fırsatlarını, yürütülen çalışmaları ve hali hazırda mevcut sorunların çözümlerini konuştu.

İSO Başkanı Bahçıvan, meclis toplantısındaki konuşmasında, farklı sanayi şehirlerinde yapılan buluşmaların, iş dünyasının gelişmesi ve şehirler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın önemine dikkati çeken, böyle bir dönemde bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bahçıvan, "Barış Pınarı ile başlayan süreci Üretim Pınarı'na çevireceğiz. Ülke güvenliği söz konusu olunca ekonomimiz de, servetimiz de ikinci planda kalır. Her şeyimiz bu ülkeye feda olsun. Allah vatansız bırakmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, Gaziantep'te örnek bir yönetim anlayışının hakim olduğunu dile getirerek, bu anlayışın kentin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

"Gaziantep, nesiller arasındaki sanayicilik transferinde son derece başarılı. Aile işletmelerinin devamı konusunda lütfen bizi besleyin." diyen Bahçıvan, İstanbul'un sanayi kuşaklarının nesilden nesile devredilmesi konusunda çok başarılı olmadığının altını çizdi.

– "Gayrimenkul fiyatı arttıkça İstanbul sanayiden uzaklaşıyor"

Bahçıvan, üretim toplumu olabilmek için, çalışanlar kadar, sermayedarların da üretimin içine oluşunu korumak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'un gayrimenkul fiyatı arttıkça İstanbul sanayiden uzaklaşıyor, şehri değerlendirdikçe sanayiden uzaklaştırıyoruz. Özellikle İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. İstanbul gibi dünya markası gibi bir şehirde 1 milyon küsür elde kalmış, satılmak için bekleyen konutumuz var, bu ayıp bize yeter.

Şehri betona gömüp, şehrin değerini düşürüyoruz. Sanayi ve üretim kültürünü ayağa düşürüyoruz. Devlet sanayicinin İstanbul'da binasını arsasını 49 yıllığına versin, 'Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer.' desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu'ya gitme gerekliliğini bir çok arkadaşımız gözden geçiriyor."

– "ABD'ye ihracat yüzde 20,9 arttı"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul ve Gaziantep'in Türkiye sanayisinin lokomotifi iki şehir olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda devletimiz ve ordumuz tarafından verilen mücadele, milletimiz tarafından tek yürek olunarak verilen destek çok önemli. Süreç yönetimi ile askeri alandaki başarımızı diplomasi alanına çevirdik. 'Terör koridoru barış koridoruna dönüşecek.' diyorduk. İş dünyası olarak 81 ilde aynı anda harekata tam destek verdiğimizi açıklamıştık. Bundan sonra da istikbalimiz için atılan her adımın yanında olacağız. Ordumuzun sahada devlet yetkilerimizin masada sürdürdüğü mücadeleyi biz de sanayi ve ticarette yürütmeye devam edeceğiz."

Adnan Ünverdi, Gaziantep'te yapılan üretim ve şehrin sanayisi hakkında bilgi verdi.

Şehirde teknolojiyi de kullanarak, katma değerli üretim yaptıklarına işaret eden Ünverdi, şu bilgileri verdi:

"Ortadoğu'ya açılan kapı konumunda olan şehrimiz, barındırdığı potansiyeller ile öncü şehir olmayı sürdürüyor. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ocak Eylül 2019 döneminde, en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak. Mevcut durumlardan dolayı bir önceki senenin aynı dönemine göre, Irak'a ihracatımız yüzde 2,5 azalmasına rağmen, ülke ihracat sıralamamızda hala birinci sırada. Aynı dönemde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ABD, ABD'ye ihracatımız bu sene Ocak-Eylül döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,9 arttı. Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ıncı sıradayız."

Bölgede yaşanan kaosa rağmen, 3 yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptıklarını, 150 işletmenin faaliyete geçtiğini bildiren Ünverdi, geçen yıl 7 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar ithalat yaptıklarını dile getirdi.

Ünverdi, "Bu yıl da 7 milyar 500 milyon dolar ihracat hedefimiz var ve bunu gerçekleştireceğiz. Altı tane Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) var, yeni bir OSB yapılandırmasını da sürdürüyoruz. Sınırda güvenli bölgenin kurulması yeni bir dönemin başlangıcı. Suriye'nin yeniden inşasında Gaziantep etkin bir rol üstlenecek. Bugün buraya yatırım yapanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, sanayicilere Gaziantep'in avantajlarından bahsederek, yatırım çağrısında bulundu.

– "Gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için, daha çok yatırım yapacağız"

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, şunları söyledi:

"Ordumuzun ve milletimizin arkasındayız, bize düşen her görevde yanlarındayız. Millet olarak asker doğduk. Kimimimiz sanayinin, ticaretin, kimimiz ordumuzun askeriyiz. Ülkemizin ileri gidebilmesi için her türlü fedakarlığı gösteririz. Dünya bilsin ki, devletimizin, milletimizin, ordumuzun arkasındayız. Hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceğiz. Sanayiciler olarak gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok yatırım yapacağız, bunu herkes bilsin, dünya ayağını denk alsın."

Toplantının ardından İSO ile Gaziantep Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.