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İstanbulda su kesintisi

İSKİ göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy Kurbağalıdere Islahı dahilinde Şefikbey Köprüsü onarım çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır.

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:54

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İstanbulda su kesintisi
İstanbulda su kesintisi

İSKİ göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy Kurbağalıdere Islahı dahilinde Şefikbey Köprüsü onarım çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Laf konusu alıştırma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda açıklanmış bölgelere su verilemeyecektir.
Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi’nin bir kısmı.”
 

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