İstanbulda su kesintisi

İSKİ kadar yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dudulu-Bostancı Metro İnşaatı sebebiyle deplasesi tamamlanan içme suyu hattının mevcut hatta bağlantısı yapılacağından 15 Kasım Salı günü 10.00’dan 16 Kasım Çarşamba günü 04.00’a değin 18 saat süreyle Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Yeni Çamlıca Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Küçükbakkalköy Mahallesi’ne su verilemeyecektir.”

