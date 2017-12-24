İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul’da su kesintisi | 23 Aralık Cumartesi İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul’da sular neden kesildi? İstanbul’da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar Pazar günü yaşanan bu su kesintisininin ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Arnavutköy, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde meydana gelen arıza kaynaklı su kesintisi listesini açıkladı. İşte ayrıntılar…

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beyoğlu

Kılıç Ali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kececi Piri Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Kaptanpaşa Mah,Cukur Mah,Cihangir Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş

Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan

Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane

Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli

Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Paşa Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Mesrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

– Fatura Sorgulama

– Fatura Ödeme

– Arıza / Şikayet

– Su Kesintisi Öğrenme

– Tarife Ücretleri Öğrenme

– T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.