İstanbuldaki patlamaya yayın yasağı

Rayda Televizyon Üstteki Kurumu (RTÜK), İstanbul’da Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Radyo Televizyon Üstteki Kurumundan yapılan yazılmış açıklamada, “Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve öteki kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda dehşet, panik ve hengâme oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede, yayın yasağı patlamaya ilişkin, patlama hatıra, patlama sonrası olay yeri, halk görevlilerinin durum uygun yürüttükleri araştırmalar, varsa patlama sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görünüm, görsel öğe ve güya unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, devlete ait makamlarca yapılan talimat dıştan olaya iştirak etme şüphesi yer alan kişilere, bu şahısların bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve sanki öteki hususlara, yayınlarda muhakkak yer verilmemesini içermektedir” denildi.