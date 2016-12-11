İstanbul'daki terör saldırısı

– Şehit olan polis memuru Alan’ın Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba evinde yas var

YOZGAT (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan 24 yaşındaki polis memuru Ahmet Alan’ın Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba evinde büyük üzüntü yaşanıyor.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Alan’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Sorgun Kaymakam Vekili Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve diğer ilgililer, şehidin annesi Zehra Alan’a başsağlığı diledi.

Şehidin babası Polat Alan’ın ise İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Sorgun Belediye Başkanı Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain, bölücü terör örgütlerinin bu eylemlerinin kimseyi yıldıramayacağını, bu saldırının Türk milletinin birliğine ve bekasına yapıldığını ifade etti.

Saldırıların Türk milletinin bayrak ve vatan sevgisini asla azaltamayacağını vurgulayan Şimşek, “İlçemiz bugün bir şehit daha verdi. Allah rahmet eylesin. Bu kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaştı. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Cenab-ı Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Şehit Alan’ın cenazesinin, Garajlar Yeni Cami’de yarın kılınacak öğlen namazına müteakip, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.