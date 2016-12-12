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İstanbul'daki terör saldırısı

– Saldırıda şehit olan polis memurları Horoz ve Düzgün’ün cenazeleri Konya’ya getirildi

12 Aralık 2016 Pazartesi, 00:15
İstanbul'daki terör saldırısı

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KONYA (AA) – İstanbul’da düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Emre Horoz ve Metin Düzgün’ün cenazeleri Konya’ya getirildi.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit olan Horoz ve Düzgün’ün naaşları, Ankara yolundaki Birlik Parkı’nda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehitlerin aileleri ve çok sayıda polis tarafından karşılandı.

Tören mangası tarafından alınan şehit Emre Horoz’un naaşı başka bir cenaze aracına konularak, memleketi Seydişehir ilçesine gönderildi.

Şehit polis Metin Düzgün’ün cenazesi ise Beyhekim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit polislerden Horoz’un Seydişehir ilçesinde, Düzgün’ün ise Konya Şehitliği’nde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'daki terör saldırısı Konya Polis şehit

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