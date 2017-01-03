İstanbul'daki terör saldırısı

SİVAS (AA) – İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden gurbetçi Mesut Gürbüz (28), memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Almanya’dan tatil için geldiği İstanbul’da, terör saldırısında yaşamını yitiren Gürbüz’ün cenazesi, dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi. Gürbüz için köy meydanındaki merkez camisinde tören düzenlendi.

Gürbüz’ün annesi Narin Gürbüz, törende, “Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı. Mesut’um ben kıyamadım eller nasıl kıydı. Mesut’um kalk da ben yatayım yavrum. Damatlık giydiremeden teröristler kefen giydirdi. O teröristler girecek toprak bulamazlar inşallah.” diyerek gözyaşı döktü. Gürbüz’ün dayısı Remzi Ekici de “Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir.” dedi.

Gürbüz’ün bazı yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

Cenaze, Gemerek Müftüsü İhsan Öz’ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Gürbüz’ün ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.