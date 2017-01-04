İstanbul'daki terör saldırısı

ESKİŞEHİR (AA) – İstanbul Ortaköy’deki gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren zanlının Eskişehir’de cep telefonu satılan bir iş yerinde görüldüğü yönündeki ihbar polisi harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda cep telefonu satan bir iş yerine gelen yabancı uyruklu kişi, buradaki çalışana cep telefonu ve kontör satın almak istediğini söyledi. Yabancı uyruklu müşteriyi, İstanbul’da terör saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzeten çalışan, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, iş yerine gelen ve telefon soran söz konusu kişiyi aynı cadde üzerinde yakaladı.

Üzerinden kimlik ile pasaport çıkmayan “Arapça” konuşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Terör saldırısıyla ilgisinin olmadığının anlaşılan yabancı uyruklu kişi, emniyete götürüldü.