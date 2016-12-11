İstanbul'daki terör saldırısı
– Saldırıda şehit olan polis memuru Düzgün’ün ailesine acı haber verildi
KONYA (AA) – İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Metin Düzgün’ün Konya’daki ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde oturan kardeşinin evine giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde, acı haberi anne Hatice Düzgün’e verdi.
Oğlunun şehadet haberini alınca fenalık geçiren anne Düzgün, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şehidin babası Harun ile kardeşi Çetin Düzgün’ün ise haberi aldıktan sonra İstanbul’a gittiği bildirildi.
Şehidin kardeşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehit polis memuru Metin Düzgün’ün, 1,5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.