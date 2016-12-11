İstanbul'daki terör saldırısı

– Saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke’nin şehadet haberi, Kayseri’ye ulaştı

KAYSERİ (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yasin İke’nin Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’ndeki ailesine acı haber verildi.

Beşiktaş Vodafone Arena önündeki terör saldırısında şehit düşen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis memuru İke’nin şehadet haberi, Esenyurt Mahallesi’nde oturan yakınlarına iletildi.

İke’nin şehit haberini alan anne Yeter ve baba Üzeyir İke ile yakınları gözyaşları döktü.

Şehidin babası, oğlunun haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şehit ailesi, taziyeleri komşularının evinde kabul etti.

Şehit haberi sonrası İke’nin ailesinin evi ve mahalledeki evlere Türk bayrakları asıldı.

İke’nin bekar ve ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.