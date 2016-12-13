İstanbul'daki terör saldırısına tepki

– Yozgat’ta sosyal medyadan örgütlenen bir grup genç İstanbul’daki terör saldırısını kınamak için yürüyüş yaptı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta bir grup genç, İstanbul’daki terör saldırısını kınamak için yürüyüş yaptı.

Sosyal medyadan örgütlenen gençler, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra Lise Caddesi’nde, “Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK”, “Vatan sana canım feda”, “Polis sana canım feda” sloganları atarak yürüdü.

Araç sürücüleri de korna çalarak tepkilerini belirtti, bazı vatandaşlarda alkışlarıyla destek oldu.

Tekrar Cumhuriyet Meydanı’na gelen grup, burada İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polislerin isimlerini okudu.

Grup dua ettikten sonra dağıldı.