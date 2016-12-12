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İstanbul'daki terör saldırısına tepki

12 Aralık 2016 Pazartesi, 12:35
İstanbul'daki terör saldırısına tepki

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SİVAS (AA) – AK Parti Sivas teşkilatı, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy’u ziyaret ederek, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen saldırıda şehit düşen polis memurları için başsağlığı diledi.

AK Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Şahin ve beraberindekiler, yaşanan terör saldırısına tepki göstererek, saldırıda şehit olan polisler için Emniyet Müdürü Turan Aksoy’a başsağlığı dileklerini iletti.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Altuntabak, Yenimahalle ve Alibaba Polis Merkezlerini ziyaret ederek, buradaki polislere başsağlığı dileğinde bulundu.

Ak Parti İstanbul Sivas terör saldırısı

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