İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

SİVAS (AA) – Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Genel Müdürü (TÜDEMSAŞ) Yıldıray Koçarslan, İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

TÜDEMSAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar adına TÜDEMSAŞ’ta basın açıklaması yapan Koçarslan, bu terör saldırılarının milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını belirtti.

Terörün, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacağını ve aziz milleti yıldıramayacağını vurgulayan Koçarslan, “Kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir Aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde, her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenerek hainlere en güzel cevabı verecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin huzur ve istikrarlı yükselişine engel olmayı deneyen ancak başarılı olamayan şer güçlerin, milletin üzerinde oyunlarına devam ettiğine işaret eden Koçarslan, şunları kaydetti:

“Millet olarak en zor, en karanlık günlerde dahi her zaman birlik olarak güçlenerek çıktık. İçerideki ve dışarıdaki terör grupları ve destekçilerine inat Türkiye, kaosa sürüklenen bir ülke olmayacaktır. Milletimiz mevzu bahis vatan olunca her türlü fedakarlığa her zaman hazırdır. Devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için, demiryolu camiası olarak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin ve şehit ailelerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.”

TÜDEMSAŞ’ta yapılan açıklamaya, Beton Traves Fabrikası Müdürü Ali Karabey, Demiryol-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Murat Kütük, Türk Ulaşım Sen Sivas Şube Başkanı Nurullah Albayrak, Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu ve demiryolu çalışanları katıldı.