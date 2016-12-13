İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

KONYA (AA) – Beyşehirli doğaseverler, İstanbul’da meydana gelen bombalı terör olayının ardından terörü lanetlemek için doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu olarak yıl sonu itibariyle doğa etkinliklerinin sona erdiğini söyledi.

Büyükkafalı, “İstanbul’da meydana gelen son bombalı terör olayının ardından Beyşehirli doğaseverler olarak yeniden bir araya geldik. Terörü lanetlemek ve kınamak için polisimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Etkinliğe ilçe dışından da çok sayıda doğaseverin katıldığını vurgulayan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

“Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesi’ndeki Roma dönemi kale kalıntılarının yer aldığı, halk arasında ‘Kayayeri Dağı’ olarak bilinen bin 670 metre rakıma sahip dağa tırmanış gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 kilometrelik parkur boyunca yürüyerek zirveye tırmandık ve burada Türk bayrağı açarak teröre lanet okuduk. Şehit polislerimiz için zirvede dua ettik, yaralılarımıza ise acil şifalar diledik. Bazı katılımcılarımız da omuzlarında Türk bayrağı ile bu yürüyüşe katıldı. İnşallah bir daha böyle acı terör olayları ile karşılaşmayız. Bu son olur diye umut ediyoruz.”