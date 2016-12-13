İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

YOZGAT/SİVAS (AA) – Yozgat’ta 36 dernek, vakıf, sendika ve federasyonun oluşturduğu Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, bir alışveriş merkezinin toplantı salonundaki basın toplantısında, hazırladıkları ortak bildiriyi okudu.

Şerefli, İstanbul Beşiktaş’ta, hain, satılmış, taşeronların bir kez daha alçak yüzlerini göstererek hayasızca gerçekleştirdikleri terör saldırısı ile gencecik fidanları, yiğitleri ve çevik kuvvet polislerini şehit ettiğini belirtti.

Bu alçak terör saldırısını Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu olarak nefretle lanetlediklerini, şehit çevik kuvvet polislerine, sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade eden Şerefli, şunları söyledi:

“Milletimiz, ülkemizin huzuruna, refahına, birliğine ve kardeşliğine kast ederek, bu alçak saldırıları gerçekleştiren taşeron hain terör örgütlerini ve ağa babalarını iyi tanımaktadır. Büyüyüp güçlenen, kadim medeniyet değerleriyle buluşan yeni Türkiye, kendi kararlarını kendi almaya başlamış ve küresel rolünü kendi belirlemiştir. Biçtikleri rolü oynamayı reddeden Türkiye, emperyal küresel güçleri rahatsız etmektedir. Bu nedenle taşeronları FETÖ, PKK, DEAŞ gibi içimizdeki hainleri ile bize ders vermeye, bizleri tekrar eski Türkiye’ye döndürmeye, dahası ülkemizi Suriye, Irak gibi parçalamaya çalıştıklarının farkındayız. Başaramayacaksınız.”

Gezi Parkı olaylarında meselenin ağaç olmadığını gören milletin, 17-25 Aralık’taki yolsuzluk yalanlarına itibar etmediğini dile getiren Şerefli, çukur siyasetinin kabul görmediğini, maşa olarak kullanılan FETÖ’nün eliyle gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimine, devletin sahibi milletin cevap verdiğini vurguladı.

Şerefli, 10 Aralık’ta ise alçak ve hunharca 20’li yaşlardaki gencecik fidanlara kıyıldığını anımsatarak şöyle konuştu:

“Artık yeter. Maskeniz düşmüştür, bu millet sizlerin ve maşanız vatan hainlerinin alçak emellerinin farkındadır. Bu milleti yıldıramayacak, diz çöktüremeyeceksiniz. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz, bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bu millet, evlad-ı fatihan’dır ve bu millet acısını içine atmayı bilir ama asla unutmaz. Siz hain saldırılarınıza devam ettikçe biz saflarımızı daha da sıklaştıracağız, şimdi devletimizin yanında, terör örgütlerinin, iş birlikçilerinin, azmettiricilerinin ve destekçilerinin karşısında bir olma, iri olma, diri olma, biz olma zamanıdır. Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır ve bu millete rağmen kirli amaçlarınıza ulaşamayacaklardır.”

Yeni anayasa çalışmalarını da desteklediklerini belirten Şerefli, “Türkiye’nin mevcut sistemle devam edemeyeceğine ve daha güçlü büyük bir Türkiye İçin anayasa değişikliğinin gereğine inanıyor ve destekliyoruz.” dedi.

– Sivas

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği kalleş saldırıda 44 vatandaşın şehit düştüğünü dile getiren Karasu, “Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnsanlığa karşı apaçık suç işlenen bu saldırının faillerini, azmettiricilerini ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz.” diye konuştu.

Karasu, eli kanlı terör örgütünün amacına asla ulaşamayacağını vurgulayarak, “Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne aşık halkımızın sarsılmaz iradesine yenilecektir. Ülkemizde kamu güvenliğinin, huzur ve güven ortamının sağlanması hükümetin görevidir. Hükümet makamları sadece kınama mesajları yayınlayacak makamlar değildirler.” değerlendirmesinde bulundu.

– Sağlık-Sen’den polise destek

Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’daki terör saldırısını kınayarak, “Bu alçak terör örgütlerine ve destekçilerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Zileli ve üyeler, daha sonra Üçlerbey Karakolu’na geçerek polis memurlarına baş sağlığı diledi ve karanfil verdi.

– Öğrencilerden çevik kuvvete moral ziyareti

Sivas Vali Aydın Güçlü İlkokulu ve Danişment İlk/Orta Okulu öğrencileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis ağabeylerine moral verdi.

Öğrencileri karşılayan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Yılmaz, öğrencilerden terörün bitmesi ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması için dua etmelerini istedi.

Yılmaz, “Bizlere güç verdiniz, yalnız bırakmadınız ve bizleri sevindirdiniz size çok teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Daha sonra öğrenciler, polislere çiçek ve yazdıkları mektupları verdi. Bazı öğrenciler de mektuplarını okudu.