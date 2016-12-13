İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

YOZGAT (AA) – Yozgatlı vatandaşlar İstanbul’daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Yozgat kent merkezinde AA’nın mikrofon uzattığı vatandaşlar terörü lanetledi.

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Burak Yıldırım, bu kanlı saldırının Türkiye’ye çok acı verdiğini ve bundan dolayı da milletçe üzüntülü olduklarını belirtti.

Maalesef ülkede zaman zaman bu tür şeylerin meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Memleketimizdeki insanların bir olması lazım. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor, bu tür saldırılarda biz ne kadar bir olursak o kadar düşmanlarımıza iyi mesajlar verebileceğimizi düşünüyorum. Yozgat’ımızda da 2 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin hepsini.

Bunu yapanların da kitapsız, Allahsız olduğunu açıkça görüyorsunuz. Bunun öbür dünyası da var. Bu insanlar öbür tarafta da inşallah, peygamber efendimizin sancağında biz bir arada durduğumuz sürece, onun yolundan ayrılmadığımız sürece karşılığını elbette göreceklerdir.”

Yozgat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Özden de, İstanbul’da yaşanan terör olaylarından dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Polisimiz ve vatandaşlarımız şehit oldu. Bunu yapanların Allah belasını versin. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Vatanımızın birliğine kast edilen bu hain olayı şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Mustafa Patlar isimli vatandaşta, terörü lanetlediklerini ve bu saldırıda hayatını kaybeden Yozgatlı 2 şehidin olduğunu hatırlatarak, vatanın ve milletin birliğini asla bozamayacaklarına inandığını söyledi.

Gazeteci Mustafa Teker de, terörün bir kez daha hain yüzünü gösterdiğini ama Türkiye Cumhuriyetinin de büyük bir devlet olduğunu belirtti.