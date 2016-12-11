İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

KAYSERİ (AA) – İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınlarında gerçekleşen terör saldırısı Kayseri’de protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri adına açıklama yapan İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sosyal ve ekonomik iyileşmelerin sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Teröristlerin ve sahiplerinin hain emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Kalkan, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin yeni yönelişlerinin önü alınmak, yönetilebilir, öngörülebilir bir ülke olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Kan ve kaostan beslenen terör örgütlerinin ve onları kullanan güç odaklarının bu saldırısı, umutsuz, sonuçsuz bir sıkışma içinde olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Yaratılmak istenen güvensizlik ve umutsuzluk ortamıyla huzur ve istikrar bozulmak istenmekte, sosyal ve ekonomik iyileşmeler sabote edilmeye çalışılmaktadır. Her zaman olduğu gibi kararlılığımız ve ortaya koyduğumuz milli duruşumuz, teröre verdiğimiz en akıllı, en sağduyulu ve en etkili karşılık olacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı ve metanet diliyoruz.”

– Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’te saldırıyı kınayan açıklama

Bu arada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yazılı açıklamasında, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

Alçakça saldırılarla Türk milletinin sarsılmayacağını, terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye geri adım attıramayacaklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Terör ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki milletimize yaşatılan bu acılar, Türk milletini daha da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir. Acımızı paylaşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğru bildiğimiz yolda yılmadan, korkmadan yürümeye devam edeceğiz. Hain saldırıda şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim yaralılarımıza şifa versin. Milletimiz bu acıyı da yüreğinde paylaşarak azaltacak, devletimiz de hain teröre hak ettiği cevabı verecektir.”

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de yayımladıkları mesajla İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.