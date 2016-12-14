İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, polis merkezlerini ziyaret ederek memurlara çorba ve tatlı ikramında bulundu.

İstanbul’daki terör saldırısının ardından polis ekiplerine moral vermek isteyen üniversite öğrencileri, Yenikent Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliğine geldi. Merkez amiri Hasan Çelik’e çiçek veren öğrenciler, nöbet tutan polislere çorba ve tatlı ikram etti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Eyüp Erkurt, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’daki terör saldırısında Eskişehirli bir polisin de şehit olduğunu belirterek, emniyet güçlerine başsağlığı diledi.

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Erkurt, “Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerimizle ‘polisimizin yayındayız’ mesajını vermek için sizleri ziyaret ettik. Üniversite öğrencilerimiz çok sevdikleri domates çorbasını sizlerle paylaşmak istedi.” dedi.

Merkez amiri Hasan Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Gün birlik günü. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Özellikle 15 Temmuz’da yaptığımız çalışmalar polisin gerçek yüzünü gösterdi. Polisin birinci vazifesi mevcut anayasal düzeni korumaktır. Allah’ın izniyle Türk polisi bunu 15 Temmuz’da göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler daha sonra Kurtuluş Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.