İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

ÇANKIRI/SAMSUN (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, İstanbul’da yaşanan terör saldırısını protesto etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol, Uluyazı Kampüsü’nde yaptığı basın açıklamasında, ülke üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara bir yenisinin eklendiğini söyledi.

Hain saldırıda 44 vatan evladının şehit olduğuna dikkati çeken Kol, “Bilinmesini isteriz ki Diyarbakır’da, Ankara’da, son olarak da İstanbul’da yapılan terör saldırılarını ülkemizin her ferdine karşı yapılmış kabul ediyoruz. Saldırıların, ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda geldiği noktayı hazmedemeyen odakların oyunu olduğunu biliyoruz. Yapılan saldırılar, dünyanın her köşesinde yanında durduğumuz mazlumların hamisi olduğumuz gerçeğini değiştirmeyecektir.” dedi.

Saldırıların faillerinin süslü sözlerine kanmayacaklarını vurgulayan Kol, “Yapılan saldırıların ülkemizdeki kardeşliği, birlikteliği ve ümmet şuurunu daha da artıracağını dünyaya, özellikle uluslararası terör şebekeleri ve destekçilerine ilan ediyoruz. Bizler biliyoruz ki İstanbul’da yapılan hain saldırı, ülkemizin dik duruşundan rahatsız olan iç ve dış hainlerin maşaları tarafından yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şehitler için dua eden öğrenciler, terörü lanetleyen sloganlar attı.

– Sendika üyelerinden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Samsun’da Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Türk-İş Samsun Temsilcisi Nakif Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında yaşamını yitiren polisler nedeniyle Yavuz’a başsağlığı dileyerek, çiçek verdi.

Yavuz, İstanbul’da yaşanan terör saldırısında yaralananlardan Samsun nüfusuna kayıtlı 10 polis bulunduğunu bildirerek, “Bildiğimiz kadarıyla durumu ağır olan yok. 3-4’ü olayın yaşandığı gün taburcu edildi, bazıları ailelerinin yanına geldi. Hepsiyle ilgileniyoruz.” diye konuştu.

Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Yavuz, milletin desteğiyle bu döneminde atlatılacağını kaydetti.

Yılmaz da terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, “Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin de Yavuz’a ziyarette bulunarak, taziyelerini iletti.