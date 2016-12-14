İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

KIRŞEHİR (AA) – Mucur Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Ahmet Kara ile Emniyete gelen öğrenciler, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerle ilgili İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım Önal’a taziyelerini ileterek başsağlığı diledi.

Kara, ziyarette yaptığı konuşmada, İstanbul’da şehit düşen polisler için duydukları üzüntü nedeniyle ziyaret yapmayı istediklerini belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte polis teşkilatımızın acısını paylaştık. Polislerimize, gençlerimizle birlikte her zaman her durumda yanlarında olduğumuzu, vatan için omuz omuza olduğumuzu belirttik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlik makamının Peygamberlik makamından sonra geldiğini biliyor, inanıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun.” dedi.

Önal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, Mucur Gençlik Merkezi öğrencileri de taziye ve destek vermek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.