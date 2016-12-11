İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde İstanbul’daki terör saldırısı protesto edildi.

Osmanbey Caddesi’nde bir araya gelen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Cadde boyunca tekbir getiren ve sloganlar atan vatandaşlar, ilçe meydanında şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşını okundu.

Hafik Belediye Başkanı Mithat İlhan, burada yaptığı konuşmada, teröre ve vatanı bölmeye çalışanlara karşı ülkenin her geçen gün daha güçlü duracağını söyledi.

Mevlit Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyen İlhan, “İstanbul’daki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah’ın izniyle bu millet her türlü terörün üstesinden gelecektir.” dedi.