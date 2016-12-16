İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu ilköğretim okulu öğrencileri, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Raci Mumcu’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Sevim ve beraberindeki öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Mumcu’ya taziye dileklerini ileterek, polislere karanfil dağıttı.

Sevim, vatan hainlerinin Türk milletinin birlik ve beraberliğini hiçbir şekilde bozamayacağını belirterek, “İstanbul’da yapılan terör saldırısı sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Yerköy’de de polisimizin yanında olduğunu göstermek için ve taziye dileklerimizi iletmek için öğrencilerimizle ziyarete geldik.” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Raci Mumcu da öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.