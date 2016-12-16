İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

KARAMAN (AA) – Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Karaman Valisi Süleyman Tapsız’ı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Tapsız, anlamlı ziyaretten dolayı platform üyelerine teşekkür etti.

Mücadele azimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini, terör saldırılarına devlet olarak gereken cevabın misliyle verileceğini belirten Tapsız, 15 Temmuz’da büyüklüğünü net olarak ortaya koyan necip Türk milletinin geleceğini kimsenin karartamayacağını kaydetti.

Platform Sözcüsü Yunus Özdemir ise, “Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini, dirliğini ve beraberliğini bozamayacaklar. Milletin istiklalini ve istikbalini karartamayacaklar.” dedi.

Vali Tapsız’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim eden Platform üyeleri, daha sonra İl Emniyet Müdür Vekili Ali Adıgüzel’e taziye ziyaretinde bulundu.